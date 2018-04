Aantal BMW's met onjuiste software in Nederland boven de vijfhonderd

Dat laat de Nederlandse importeur weten. "Net als je smartphone moet een auto soms een software-update hebben. Bij de update voor de 750d en M550d is er toen software uit de X5 en X6 terecht gekomen. Daar ging het, niet opzettelijk, fout."

Door de software uit de grotere SUV's functioneerde de reiniging van de uitlaatgassen niet naar behoren en stootten de auto's te veel stikstofoxiden uit.

Nadat BMW dit concludeerde, stelde het Duitse Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) een onderzoek in waarbij ook invallen werden gedaan. "De software is nu aangepast. BMW moet nog wachten op de goedkeuring van de KBA voor we deze kunnen herstellen bij de auto's."

De problemen rondom de software bij BMW waren in maart reden voor de Duitse justitie om invallen te doen bij het merk in München. Ook bij vestigingen van de fabrikant in Oostenrijk waren doorzoekingen op verdenking van het installeren van illegale software.

