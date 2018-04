'Zestig procent woon-werkverkeer met de auto'

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op donderdag na eigen onderzoek.

Uit een enquête blijkt dat de auto in 60 procent van de woon-werkverplaatsingen ingezet werd als hoofdvervoermiddel. In 25 procent van de gevallen is de fiets favoriet.

Uit de cijfers blijkt bovendien dat het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer toeneemt naar mate de afstand tussen woon- en werklocatie toeneemt.

Bij woon-werkafstanden van 15 kilometer of meer gebruikte 80,4 procent van de Nederlanders de auto als hoofdvervoermiddel, waarbij 75,7 procent zelf achter het stuur zat en 4,7 procent als passagier in de auto zat.

Bij afstanden van 7,5 tot 15 kilometer (65,4 procent auto) liggen die percentages op 60,6 en 4,8 procent. De categorie 5 tot 7,5 kilometer is de laatste categorie waarbij de auto het vaakst als hoofdvervoermiddel wordt ingezet (50,7 procent).

Zelfs bij ritjes van 0,1 tot 1 kilometer de auto wordt ingezet. In 8,9 procent van de gevallen was de auto hier nog het hoofdvervoermiddel. 8,3 procent van de Nederlanders zat in dat geval zelf achter het stuur.