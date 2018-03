Ferrari van Gilles Villeneuve onder de hamer

Met een productie aantal van rond de 14.000 exemplaren is de Ferrari 308 GTS doorgaans een relatief betaalbare optie voor verzamelaars. In dit geval is de auto voorzien van door Villeneuve zelf ondertekende papieren.

Hoewel de Canadees voor Ferrari slechts zes overwinningen uit 67 Formule 1-races scoorde, wordt Villeneuve door collega-coureurs alom als een van de meest talentvolle racers uit de geschiedenis van de sport beschouwd.

De Ferrari 308 is vier jaar lang in het bezit geweest van Villeneuve. Volgens verhalen legde hij ooit de route tussen zijn woonplaats Monte Carlo en de Ferrari fabriek in het Italiaanse Maranello, een afstand van 434 kilometer, af in een tijd van 2 uur en 25 minuten. Hij zou een gemiddelde snelheid van 180 kilometer per uur hebben gehaald.

Gilles Villeneuve is de vader van Jaques Villeneuve, die in 1995 het Amerikaanse Champ Car-kampioenschap op zijn naam schreef en twee jaar later wereldkampioen Formule 1 werd voor Williams.