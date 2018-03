World Car of the Year-prijzen voor 2018 uitgereikt

De World Car of the Year 2018-uitverkiezing was voor de Volvo XC60. De auto treedt daarmee in de voetsporen van de Jaguar F-Pace, ook al een SUV.

Ook de prijs voor het beste ontwerp ging naar een SUV, te weten de Range Rover Velar. Betaalbare modellen gooide eveneens hoge ogen.

De Volkswagen Polo werd in New York uitgeroepen tot World Urban Car van het jaar, terwijl de Nissan Leaf verkozen werd tot World Green Car van het jaar.

De keuze voor World Performance Car viel dit jaar op de BMW M5. Het meest geslaagde luxe-model was volgens de jury de Audi A8. Dit model dong eerder deze maand nog mee naar de titel Auto van het Jaar.

De World Car of the Year-verkiezing is een aanvulling op de op Europa gerichte Auto van het Jaar-verkiezing. De jury bestaat naast journalisten uit Europa ook uit afgevaardigden uit Noord-Amerika en Azië.