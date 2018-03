Update voor vierde modeljaar Hyundai Tucson

Heel ingrijpend is de vernieuwingsronde niet. Hyundai maakt aanpassingen aan de voor- en achterbumper en levert een nieuwe set wielen. Ook zijn de lichtunits anders ingedeeld.

Binnenin maakt het oude infotainmentsysteem plaats voor het nieuwe systeem uit onder andere de i30.

In het persbericht maakt Hyundai melding van twee dieselmotoren, een 186 pk sterke 2,0-liter motor, leverbaar in combinatie met een handgeschakelde zesbak of automatische transmissie met acht verzetten, en een nieuw ontwikkelde 1.6 met 116 of 133 pk.

Laatstgenoemde variant kan gekoppeld worden aan een automaat met dubbele koppeling. Ook kan deze versie met voor- of vierwielaandrijving uitgerust worden.

De benzinemotoren zijn een 1.6 GDI motor met 132 pk en een 1,6-liter motor met turbo, goed voor 177 pk. Ook deze motoren zijn te krijgen in combinatie met de automaat met dubbele koppeling. Aandrijving is mogelijk op de voorwielen of via alle vier.

De specificaties van de Europese uitvoering volgen over enkele weken.

