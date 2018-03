Nu ook Mercedes-AMG C63S gewijzigd

Het Duitse merk introduceert de C63S en C63 in alle carrosserievormen tegelijkertijd, maar voorlopig zijn alleen de foto's van de coupéversie beschikbaar. De Cabriolet, sedan en Estate ondergaan soortgelijke wijzigingen.

Het belangrijkste herkenningspunt van de nieuwste snelle C-klasse is de grille, die de verticale spijlen krijgt. Sinds de komst van de AMG GT C is de grille kenmerkend geworden voor de topmodellen van de AMG-reeks.

Behalve de wijzigingen die voor iedere C-klasse gelden, zoals nieuwe lichtunits en een groter infotainmentscherm, zijn er ook specifieke 63 AMG-vernieuwingen, waaronder de voorbumper en de uitlaateindstukken.

Het infotainmentscherm kan in de AMG 63 rondetijden bij houden en zelfs het juiste rempunt en de ideale lijn op een circuit aangeven.

Aan de aandrijflijn veranderde weinig. De V8 levert in de standaard versie 467 pk en 510 pk in de 63S. Wel nieuw is de versnellingsbak.

De auto krijgt nu namelijk een automatische transmissie met negen verzetten in plaats van zeven. Tot slot is het onderstel aangepast.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl