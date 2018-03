Chinese Lynk & Co 02 gepresenteerd

In 2020 wil Lynk & Co zijn eerste Europese verkooppunten openen, waaronder in Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Brussel en London.

Auto's worden daar enkel uitgestald, want het bestellen van een Lynk & Co, evenals Volvo onderdeel van de Zhejiang Geely Holding Group, kan alleen via de computer.

De 02 borduurt net als de Lynk & Co 01 voort op de techniek van de 40-modellen van Volvo. Zo delen de auto's hetzelfde platform en lopen ze van dezelfde productielijn in het Belgische Gent.

De 02 is een cross-over maar heeft in vergelijking met de 01 een korte wielbasis en ligt dichter op de weg. Binnenin de 02 zijn een groot aantal Volvo-bedieningselementen overgenomen.

Het nieuwe model wordt in Europa enkel als plug-in hybride geleverd. Bij de 01 zijn naast de plug-in hybride aandrijflijn een 1,5-liter en 2,4-liter benzinemotor beschikbaar. Volgens Lynk & Co krijgt de 02 een soortgelijke motorisering.

