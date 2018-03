Nissan streeft naar 1 miljoen elektrische auto's per jaar in 2022

Daartoe zal het merk een nieuwe elektrische middenklasse-auto in China lanceren.

Ook zal Nissan binnen de eGT New Energy Automotive alliantie, een samenwerking tussen Renault-Nissan en het Chinese Dongfeng, een betaalbare elektrische SUV gaan ontwikkelen.

In China moeten auto's van Nissan met een vorm van elektro-kracht over vijf jaar een aandeel van 35-40 procent in de totale verkoop hebben.

In Japan mikt het merk op een elektrisch aandeel van 40 procent, terwijl in de Verenigde Staten 20-30 procent van de verkoop (deels) elektrisch moet zijn in 2025.

Nissan verwacht dat het aandeel van auto’s met een deels- of volledig elektrische aandrijflijn op termijn in Europa met 50 procent het grootst zal zijn.

In totaal moeten de komende vijf jaar acht volledig elektrische modellen verschijnen, waaronder een model gebaseerd op de IMx concept car.

Infiniti

Infiniti, het luxemerk van Nissan, krijgt een belangrijke rol in de plannen. De eerste elektrische Infiniti moet in 2021 op de markt verschijnen, waarna het aandeel van modellen met een vorm van elektrische aandrijving in de verkoop van het merk naar de 50 procent moet groeien.

Daarnaast wil Nissan de ProPILOT-technologie verder uitrollen. Het pakket van rijhulpsystemen waarmee auto's semi-autonoom door het verkeer kunnen bewegen, moet over vijf jaar op 20 modellen in 20 landen gemonteerd zijn.