Peugeot 206 bestaat twintig jaar

In Europa gingen 5,1 miljoen exemplaren van de 206 op kenteken, een auto die tot eind 2012 gebouwd is.

In Zuid-Amerika liep de productie van de Peugeot tot december 2016 door. In Tehran loopt de auto bij Iran Khordro nog altijd van de band.

De Peugeot 206 was in Nederland verkrijgbaar als hatchback, SW en als CC. Laatstgenoemde uitvoering was een zogenaamde coupe-cabriolet met een stalen klapdak.

De SW en CC kregen veel navolging in de vorm van auto's als de Renault Clio Estate, Skoda Fabia Combi, Nissan Micra CC en Mitsubishi Colt CZC.

Elders in de wereld is ook een sedan-versie van de 206 verkocht, zoals in Turkije en Rusland. In China werd de auto verkocht als Citroën C2, compleet met aangepast front.

De Peugeot 206 was ook een succesvolle rallyauto. Het merk won de wereldtitel bij de constructeurs in het world Rally Championship in 2000, 2001 en 2002.

Ook in Nederland is de Peugeot 206 het meest succesvolle model ooit van het merk. Er zijn er hier 153.218 geregistreerd. In 2000, 2001 en 2002, gingen er jaarlijks meer dan 21.000 exemplaren op kenteken.

In 2002 was de Peugeot 205 bovendien de best verkochte auto van het jaar.