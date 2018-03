Vestigingen BMW doorzocht vanwege verdachte software

Dat meldt persbureau Reuters dinsdag. BMW heeft de invallen bevestigd en zegt dat het gaat om "foutief toegewezen" software voor 11.400 exemplaren van de BMW 750xd en de BMW M550xd.

Volgens Reuters waren ongeveer honderd ambtenaren betrokken bij de invallen, die in Oostenrijk bij een onderzoekscentrum en in een motorenfabriek waren. Daarnaast is het hoofdkantoor in München bezocht.

Financial Times meldt op basis van een verklaring van BMW dat de software niet illegaal was, maar per ongeluk in de verkeerde modellen is terechtgekomen. Het probleem is tijdens "interne tests" aan het licht gekomen, aldus de berichtgeving.

Volgens de fabrikant rijden de auto's desondanks al ruim twee jaar "zonder problemen" rond. Daarnaast zijn "veel" van de genoemde modellen voorzien van de juiste software. BMW meldt verder dat een intern onderzoek inmiddels aan de gang is. Ook een terugroepactie staat gepland.

Eerder op dinsdag werd bekend dat er nieuwe invallen zijn gedaan bij Volkswagen. Volgens zakenblad WirtschaftsWoche zou het gaan om nieuw onderzoek naar vermeende marktmanipulatie rond het dieselschandaal bij Volkswagen.