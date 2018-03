BMW uit 1957 mogelijk meest waardevolle ooit

Veilinghuis Bonhams verwacht namelijk dat de auto deze zomer op tijdens de Goodwood Festival of Speed Sale tussen de 2,28 en 2,5 miljoen euro zal opbrengen.

De BMW 507 is afkomstig van de eerste eigenaar, de Brit Surtees. Hij is de enige ter wereld die zowel op de motorfiets als in een Formule 1 auto wereldkampioen wist te worden.

In 1956, 1958, 1959 en 1960 werd Surtees wereldkampioen in de klasse 500 cc, tegenwoordig bekend als de MotoGP. In 1964 werd hij wereldkampioen Formule 1 voor Ferrari, dat de titel bij de constructeurs in de wacht sleepte.

Surtees kocht de BMW in 1957 samen met Graaf Agusta, eigenaar en naamgever van het motorfietsenmerk waar de Brit voor reed.

Surtees liet de BMW al snel door de fabriek modificeren, waarbij het vermogen en de trekkracht vergroot werden. Ook werden schrijfremmen rondom gemonteerd.

De zilver-blauwe BMW is tot aan zijn dood op 10 maart 2017 in het bezit van Surtees geweest.

Gezocht

De BMW 507 wordt door kenners tot het meest verzamelwaardige model van BMW gerekend. Van de auto zijn er tussen 1956 en 1959 slechts 252 geproduceerd.

Onder andere Elvis Presley en Fred Astaire hadden een BMW 507.

Andere waardevolle auto's van het merk zijn de M8 uit 1990, de enige in zijn soort, en de experimentele Nazca M12 en C2.

Deze concept cars van Italdesign waren met toestemming van BMW getooid met logo's van het merk en de kenmerkende BMW grille.