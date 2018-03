Ayrton Senna's beroemde regenrace Formule 1-auto naar veiling

Senna schreef in 1984 met de Toleman-Hart TG184 geschiedenis tijdens de verregende Grand Prix van Monaco.

De als dertiende gestarte Senna etaleerde op de natte baan voor het eerst zijn kunsten als regenrijder en liep op een gegeven moment vanaf plek twee zo'n 3 seconden per ronde in op de nummer een, zijn latere aartsrivaal Alain Prost.

Prost reageerde met armgebaren naar de wedstrijdleiding om duidelijk te maken dat de race gezien de omstandigheden gestaakt moest worden.

In ronde 32 gaf raceleider Jacky Ickx daar op controversiële wijze gehoor aan, waardoor Prost won. Ickx had geen overleg gepleegd met de stewards en werd vervolgens geschorst.

Uiteindelijk kwam die beslissing ook Senna ten goede, aangezien bij inspectie na de race bleek dat de ophanging van de Toleman-Hart TG184 te zeer beschadigd was om nog langer verder te rijden.

De auto is tevens bijzonder omdat Senna er zijn debuut in de hoogste raceklasse mee maakte. Daarnaast pakte hij met de Toleman-Hart zijn eerste podiumplaatsen.

Naast de tweede plaats in Moncao behaalde Senna later in het seizoen '84 pakte nog derde plekken in Groot-Brittannië en tijdens de Grand Prix van Portugal.

Record

Op dezelfde veiling zal Bonhams ook de McLaren MP4/8A chassis 6 aanbieden. Met die auto behaalde Senna in mei 1993 zijn vijfde opeenvolgende zege in Monaco en zijn zesde in het prinsdom in totaal.

Dat is een record dat nog steeds staat. Het was bovendien de enige race die Senna won met dit chassis.

Naar verwachting zal de McLaren het recordbedrag voor Michael Schumacher's Ferrari F2001 overtreffen. Deze auto werd vorig jaar november door Sotheby's afgehamerd op 7,5 miljoen dollar.