Weer meer oldtimers in Nederlands wagenpark

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stonden aan het begin van dit jaar 141.000 auto’s van 40 jaar of ouder geregistreerd. Dat waren er in 2014 nog 115.000.

De stijging heeft mogelijk te maken met een aanpassing in de fiscale regels voor oude auto’s. Tot 2014 waren auto’s van 25 jaar of ouder volledig vrijgesteld van wegenbelasting, die grens is in dat jaar verschoven naar veertig jaar.

Volkswagen

Volkswagen is met afstand het meest voorkomende oldtimermerk in Nederland. Er zijn er 18.700 van, ruim 13 procent van het totaal. Mercedes en Citroën volgen met 11.600 en 9.400 auto’s.

Niet al die oldtimers mogen overigens de weg op. Als oude auto’s lang niet gebruikt worden, kan de Dienst Wegverkeer de toestemming daarvoor opschorten en dat is nu bij een op de vier wagens van veertig jaar of ouder het geval.

De oldtimers die wel mogen rijden, legden in 2016 gemiddeld bijna 1.700 kilometer af. Een 'normale' Nederlandse auto heeft jaarlijks gemiddeld acht keer zo veel op de teller staan.

Platteland

Het bezit van een oldtimer is een hobby die op het platteland meer voorkomt dan in de stad, blijkt uit de CBS-cijfers. In Terschelling en Laren is de oldtimerdichtheid met 31 en 28 auto’s per duizend inwoners het hoogst, in Almere en Urk is die met drie auto’s het laagst.

De oudste auto in het Nederlandse wagenpark is een Benz Velo met bouwjaar 1894. Er zijn in totaal 265 auto’s die al minstens een eeuw oud zijn.