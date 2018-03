Volkswagen Truck & Bus boekt meer omzet

De operationele winst exclusief bijzondere items steeg met 26,8 procent naar 1,7 miljard euro, zo blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf op maandag bekend heeft gemaakt.

Scania zag de omzet met 13,2 procent toenemen tot 12,8 miljard euro, terwijl dat van MAN met 8,6 procent groeide tot 10 miljard euro.

De operationele winst bij MAN steeg met 27,9 procent naar 532 miljoen euro. Scania deed het met 1,3 miljard euro nog beter.

De derde tak van het bedrijf, Volkswagen Caminhões e Ônibus, noteerde een omzetstijging van 32,5 procent naar 1,1 miljard euro.

Verkoop

Volkswagen Truck & Bus verkocht in de EU, Noorwegen en Zwitserland vorig jaar 114.820 voertuigen, een plus van 1,6 procent. In Zuid-Amerika nam de verkoop met 28,5 procent toe tot 34.620 exemplaren.

Dankzij stijgende verkopen van de groep in China viel het aantal verkochte voertuigen in Zuidoost-Azië met 17.170 stuks, 21,1 procent hoger uit. In het Midden-Oosten steeg het aantal registraties met 15,5 procent naar 11.580 stuks.

Percentueel werd het beste verkoopresultaat in Rusland behaald. Daar nam de verkoop met 130,6 procent toe tot 11.300 exemplaren.