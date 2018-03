Kia Sportage 25 jaar op de markt

De eerste Sportage verscheen in 1993 en werd in 2004 opgevolgd door generatie twee. Deze serie, waarmee de Sportage in Nederland de verkoopdoorbraak beleefde, bleef tot 2010 leverbaar.

Met de derde generatie Sportage kende het merk in Nederland in 2011 zijn beste jaar. Toen werden er 5.513 exemplaren op kenteken gezet.

Wereldwijd verkocht Kia in zeven jaar tijd hier ruim twee miljoen exemplaren van. Nu is het de beurt aan de vierde generatie, die in de afgelopen 29 maanden wereldwijd al één miljoen keer afgeleverd werd.

Zowel in 2016 als in 2017 was de Sportage wereldwijd de best verkochte auto van het merk wereldwijd.

