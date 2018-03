Dat is besloten tijdens een aandeelhouders vergadering op vrijdag. Voor zijn benoeming stond Ha aan het hoofd van de Hyundai fabriek in Ulsan, dat met een productieaantal van ruim 1,5 miljoen voertuigen per jaar de grootste in zijn soort is.

Er werken ongeveer 34.000 man in de fabriek, die zich uitstrekt over een gebied van 15 miljoen vierkante meter. De in 1962 geboren Ha was eerder ook vicepresident van het Zuid-Koreaanse productiecentrum.