Klassieke Lamborghini Miura SV onder de hamer

De Miura, die tussen 1966 en 1973 in productie was, wordt beschouwd als een van de eerste supercars ter wereld met een midden-motor, waarbij de krachtbron tussen de achteras en de voorstoelen gemonteerd is.

Het te veilen exemplaar stamt uit 1967. De technisch afwijkende en sterkere SV-versie kwam echter pas 1971 op de markt. De Miura in kwestie is dan ook later, in 1974, omgebouwd tot SV.

Uiteindelijk zijn er slechts 150 exemplaren van de originele SV geproduceerd. Het totaal aantal gebouwde Miura's staat op 764.

De oranje Lamborghini Miura is in 2008 volledig gerestaureerd.