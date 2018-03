McLaren komt met 570GT MSO Black Collection

De McLaren 570GT MSO Black Collection, zoals de auto voluit heet, is te herkennen aan de zwarte lak, zwarte wielen en dito remklauwen. Ook het interieur is geheel in het zwart uitgevoerd, tot de contactsleutel aan toe.

Daarnaast monteert McLaren een titanium uitlaatsysteem en het Sport Pack, waarmee de rij-instellingen scherper afgesteld kunnen worden. De uitlaat resulteert in een gewichtsbesparing van 5 kilo.

Een panoramadak is standaard, maar tegen een meerprijs van 4.750 pond, ongeveer 5.374 euro, levert het merk elektrochroom glas. Dit materiaal kan door elektrische aansturing van tint veranderen.

McLaren bouwt 100 exemplaren van de 570GT MSO Black Collection. In het Verenigd Koninkrijk is de prijs vastgesteld op 179.950 pond, omgerekend 203.609 euro. In Nederland kost de standaard 570GT 250.200 euro.