Waterstofauto Hyundai komt in juli

De Nexo is de opvolger van de ix35 Fuel Cell, de waterstofvariant van de ix35 die nog beschikbaar bleef toen de overige versies van dat model al waren opgevolgd door de huidige Tucson.

Hyundai's nieuwe waterstofauto Nexo werd al in januari gepresenteerd op de Consumer Electronics Show in Las Vegas, maar afgelopen week in Genève pas in Europese uitvoering gepresenteerd.

In tegenstelling tot die ix35 is de Nexo een geheel op zichzelf staand model, met een eigen koetswerk, een eigen interieur en zelfs een eigen platform.

Techniek

De auto krijgt z'n energie van een brandstofcel die waterstof omzet in stroom, wat in samenwerking met een batterij van 40 kWh voor een actieradius van 800 kilometer op basis van de New European Driving Cycle-meetmethode zorgt.

De 136 pk sterke ix35 kwam 594 kilometer ver. De aandrijflijn van de Nexo levert 163 pk, waarmee een acceleratietijd vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur van 9,2 seconden gerealiseerd kan worden.

Drie brandstoftanks van de Nexo kunnen in totaal 156 liter waterstof herbergen. De auto is twintig procent lichter, tien procent efficiënter en dertig procent krachtiger dan voorganger ix35 FCEV.

Met een lengte van 4,67 meter, een breedte van 1,86 meter en een hoogte van 1,53 meter is de Nexo ook flink langer, breder en lager dan die auto. De ix35 was 4,41 meter lang, 1,82 meter breed en 1,65 meter hoog.

De Nexo biedt met 461 liter wel minder bagageruimte dan de ix35.

Prijs

De Nederlandse importeur meldt dat de Nexo wat prijs betreft weinig zal verschillen van de ix35. Dat betekent dat de auto straks zo'n 65.000 euro zal kosten.

De enige andere waterstofauto die in Nederland leverbaar is, de Toyota Mirai, heeft een prijs van 80.925 euro. Deze sedan komt 550 kilometer ver op zijn voorraad waterstof.

Hyundai belooft dat de levensduur van de Nexo-techniek vergelijkbaar is met die van een verbrandingsmotor: minstens 10 jaar of 160.000 km. De auto arriveert eind juli 2018 in Nederland.

