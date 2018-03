Opel best verkochte merk in februari

In totaal werden vorige maand 35.410 nieuwe auto's in Nederland geregistreerd, zo blijkt uit cijfers van de Bovag. In diezelfde maand vorig jaar lag dat aantal nog op 31.996 exemplaren.

Renault neemt met 3.021 afgeleverde modellen de tweede plaats in, gevolgd door Peugeot en Kia. Ford maakt de top-5 compleet met 2.367 stuks.

De grootste daler is Volkswagen. De lijstaanvoerder van januari valt terug naar plek zes. Het merk zette 2.311 exemplaren op kenteken in februari.

Het best verkochte model die maand was de Kia Picanto. De stadauto werd 1.097 keer op kenteken gezet. De Renault Clio, de best verkochte auto van het jaar 2017, volgt op twee.

De eerste Volkswagen in de model top-10 is de Polo op plek acht. Van het model werden 696 stuks afgeleverd.

