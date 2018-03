'Man die autoverzameling moest ruimen is bijna halverwege'

Dat meldt de Amerikaanse autosite Jalopnik. De man, de 74-jarige Ron Dauzet, werd het afgelopen najaar door het Northfield Township gesommeerd zijn autoverzameling te ruimen.

Aangezien de vele auto's verspreid over het terrein van de man staan, is Dauzet volgens de gemeente in overtreding. Voertuigen mogen alleen gestald of geparkeerd worden in een garage, loods of andere overdekte ruimte.

Volgens het Northfield Township is de verzameling van Dauzet, op een zeker moment bestaande uit 218 voertuigen, een aantasting van de openbare ruimte.

In eerste instantie moest Dauzet afstand doen van 25 auto's per maand. Uiteindelijk werd via een advocaat een compromis gesloten voor 20 voertuigen per maand.

Om het aantal te halen, zijn er volgens de man ten minste 75 exemplaren in de versnipperaar gegaan, aangezien lang niet alle potentiele kopers hun beloftes nakomen, aldus Dauzet.

Op 9 april komen ambtenaren van de gemeente langs voor inspectie.

De auto's van Dauzet waren veelal van Europese afkomst. Hij bezat modellen van onder andere BMW, Mercedes-Benz, MG, Porsche, Saab, Volkswagen en Volvo.