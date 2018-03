'Volkswagen-CEO noemt rijverbod dieselauto's Duitse steden onnodig'

Dat deed Diess in gesprek met het Britse blad Autocar. Volgens de in Duitsland geboren Oostenrijker lossen de problemen rondom de luchtkwaliteit in Duitse steden zich vanzelf op.

"Een paar jaar geleden lag de uitstoot in Stuttgart nog achthonderd uur per jaar boven de norm. Vorig jaar was dat drie uur. De situatie verbetert zich continu, omdat alles schoner wordt," aldus de Volkswagen-baas.

Volgens Diess blijven er op korte termijn nog twintig steden over waar plaatselijk een te hoge uitstoot geregistreerd kan worden. "Dat zijn smalle, maar drukke straten zonder wind or luchtstroom."

Ook dat probleem zal met de geleidelijke verjonging van het wagenpark automatisch tot het verleden gaan behoren, claimt de topman.

Diess stelt voor de problematiek rondom de luchtkwaliteit op te lossen door te investeren in openbaar vervoer en aparte rijstroken voor elektrische voertuigen. "Daarmee is het probleem feitelijk opgelost."

De CEO maakt zich meer zorgen over de CO2-uitstoot en klimaatverandering. "We hebben dieselmotoren nodig om de CO2-uitstoot targets van onze vloot te halen. Wat ons betreft, is de diesel onderdeel van de oplossing, niet het probleem."