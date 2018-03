Nissan toont pickup truck met ingebouwde barbecue

Het Smokin' Titan showmodel, de pickup truck gaat immers niet in deze vorm in productie, is uitgerust met een kookeiland met zes pitten in de laadback. Ook aan snijplanken en een kruidenrekje is gedacht.

Achter de Titan is een aanhanger gehangen in de vorm van de laadbak. Deze is voorzien van een smoker barbecue en een houtskoolbarbecue.

Tevens bevat de aanhanger een speciaal compartiment voor de houtpellets en een wasbak.

Achter de voorstoelen monteert Nissan een koelbox met een inhoud van 47 liter.