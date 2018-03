V12-kracht voor Aston Martin D11 met V8-motor

Het vermogen van de V8 motor, afkomstig van Mercedes-AMG, stijgt na behandeling tot 610 pk. De trekkracht neemt toe tot 800 Nm.

De vermogenswinst ten opzichte van de V12-motor is 10 pk en 100 Nm aan trekkracht.

De Aston Martin DB11 V8, omgedoopt tot SP610, accelereert in 3,8 seconden naar de 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 310 kilometer per uur.

Startech is onderdeel van het Duitse Brabus, dat traditiegetrouw modellen van Mercedes onder handen neemt. Aangezien de Aston Martin een Mercedes krachtbron heeft, is de Startech-upgrade uitgevoerd in samenwerking met Brabus.

De uiterlijke aanpassingen die doorgevoerd kunnen worden, zijn wel van Startech afkomstig. Zo levert het bedrijf koolstofvezel carrosseriedelen, 21-inch lichtmetalen wielen en aankleding voor het interieur.