Eerste versies Peugeot 508 geprijsd

De Peugeot 508 First Edition is te herkennen aan een glanzend zwarte in plaats van een verchroomde rand op de grille. Daarnaast wordt de auto op speciale 19-inchwielen gezet en is het First Edition-beeldmerk zichtbaar op de instaplijsten.

De introductie-versie van de 508 wordt leverbaar met een 225 pk sterke benzinemotor of een 180 sterke dieselkrachtbron. Beide motoren zijn gekoppeld aan een achttrapsautomaat.

De benzine-versie kost 57.990, terwijl Peugeot door de diesel 57.840 rekent.

De benzineversie is in de kleur Rouge Ultimate gespoten en is voorzien van een panoramisch schuifdak. De dieselversie is in Dark Blue uitgevoerd en het schuifdak ontbreekt.

In beide uitvoeringen wordt het interieur aangekleed met Zebrano-houtlookpanelen. De stoelbekleding bestaat uit een combinatie van alcantara en leer, afgewerkt met koperkleurige stiksels.

Het stuurwiel is aangekleed met leer en chroomkleurige details, terwijl de hemelbekleding volledig zwart is. De modellen zijn daarnaast voorzien van een Focal-audiosysteem.

Er zijn verder geen opties of andere kleuren op de First Edition-versies mogelijk.

