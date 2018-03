Rimac onthult elektrische hypercar C_Two met 1.914pk

De nieuwe elektrische sportwagen van Rimac heeft 1.914 pk vermogen en een koppel van 2.300 Nm. Hij gaat van nul naar honderd in minder dan twee seconden en haalt een topsnelheid van 412 kilometer per uur.

De van een koolstofvezel koets voorziene C_Two is wel de opvolger op de Concept One, maar een compleet nieuwe auto.

De hypercar beschikt over vlinderdeuren, maar heeft geen grote versieringen zoals grote spoilers of spatbordranden. De honderdtwintig kilowatt batterij levert stroom aan vier elektromotoren, een per wiel.

Om de wagen met alle vier de wielen op de weg te houden beschikt de auto over het ‘Active Aerodymanics’-pakket, bestaande uit koelopeningen en gaten en kieren. Hiermee wordt de auto aerodynamisch op het asfalt gehouden.

Rimac kwam afgelopen jaar in het nieuws nadat The Grand Tour-presentator Richard Hammond zwaar crashte met een Concept One in Zwitserland. De Brit hield er een gebroken been aan over. De Rimac brandde volledig uit.

