Subaru presenteert studiemodel Viziv Tourer

De al eerder aangekondigde Tourer is onder het Viviz-label gevoerd, dat staat voor Vision for Innovation. Subaru heeft dit label voor alle studiemodellen van de laatste jaren gebruikt. De Tourer is een mogelijke opvolger voor de Levorg, maar een nieuw model van die serie is niet uitgesloten.

De Tourer is voorzien van Symmetrical AWD-vierwielaandrijving en een boxermotor. Subaru zegt veel aandacht te hebben besteed aan veiligheid. De Tourer bevat het EyeSight-systeem, dat is doorontwikkeld in dit studiemodel. Subaru zegt nog niet wat deze ontwikkeling inhoudt.

Het 4,78 meter lange en 1,93 meter brede model biedt plaats aan vier inzittenden.

Viviz

Het Viviz-label begon in 2013 met een auto genaamd de ‘Viviz Concept’, een jaar later opgevolgd door de Viviz 2 Concept. Sindsdien heeft Subaru jaarlijks een nieuw Viviz-model getoond.

Subaru Viviz Tourer

