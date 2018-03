Aston Martin maakt werk van elektrisch sub-label

De Vision Concept zal niet in precies deze vorm in productie gaan, maar is wel een voorbode van een designtaal die al in 2021 moet worden toegepast op een productiemodel.

De Vision Concept is een langgerekte vierdeurs met een bijzonder gladde koets. De volledig elektrische auto wordt door zijn makers wordt omschreven als een 'concept voor de nabije toekomst'.

De Lagonda Vision Concept heeft een stuur, dat indien gewenst ook aan de andere zijde van de auto kan worden geplaatst. In autonome modus trekt het stuurwiel zich terug.

De voorste inzittenden kunnen in dat geval 180 graden draaien om zo in contact te komen met de achterpassagiers.

De elektrische aandrijflijn houdt het volgens Aston Martin ruim 640 kilometer vol onder realistische omstandigheden.

Lagonda is een legendarische naam, die al sinds 1947 aan Aston Martin is gekoppeld. Het laatste wapenfeit was de Aston Martin Lagonda Taraf uit 2015, maar in de toekomst zal de naam op veel uitgebreidere schaal worden ingezet.

