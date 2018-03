Morgan pakt uit in Genève met nieuwkomers

Morgan komt met de Plus 8 50th Anniversary Special Edition om te vieren dat het 50 jaar geleden is dat de eerste Plus 8 van de band liep. De speciale editie wordt om die reden in een oplage van 50 stuks geproduceerd.

De Morgan is blauw gespoten, een verwijzing naar de eerste Plus 8 die de fabrikant ooit bouwde, en is her en der voorzien van gele details, al zijn ook andere kleuren leverbaar.

Morgan laat weten dat deze Plus 8 het laatste model met een atmosferische V8-motor zal zijn.

De Plus 8, zo geheten vanwege de V8 in de neus, verscheen in 1968 voor het eerst op de markt en verdween in 2004. In die periode zijn er zo'n 6.000 exemplaren gebouwd. In 2012 werd de productie van het inmiddels breder geworden model weer hervat.

De huidige Plus 8 heeft een 4,8-liter V8 van BMW als krachtbron. Daarmee accelereert de Plus 8 in 4,5 seconden naar de 100 kilometer per uur. De auto loopt door tot 250 kilometer per uur.

Aero GT

Dan is er de Aero GT, een op circuitversies geïnspireerde gelimiteerde editie van de Aero 8 waarmee Morgan het model uitzwaait. De auto krijgt een met de hand geklopte bodykit, compleet met een diffuser, extra lipjes en spoilers.

Er worden slechts 8 exemplaren gebouwd. In het vooronder ligt een atmosferische V8, volgens de Engelsen de laatste in zijn soort.

Kijk voor meer afbeeldingen op AutoWeek.nl