Lamborghini Huracán Spyder nu ook als Performante-versie

Door de toepassing van een lichtgewicht composiet voor koetswerkdelen, voor- en achterspoiler, motorkap, achterbumper en diffuser kon 35 kilo bespaard worden. Daarmee komt het wagengewicht nu uit op 1.507 kilo.

De 5,2-liter V10 uit de dichte Huracán Performante levert ook in de Spyder 640 pk. Een sprint vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur wordt in 3,1 tellen afgelegd. Na 9,2 seconden wordt de 200 kilometer per uur bereikt.

De topsnelheid van de Huracán Performante Spyder ligt op 325 kilometer per uur. Het dak is tot een snelheid van 50 kilometer per uur in 17 seconden te openen.

In de zomer van dit jaar worden de eerste exemplaren geleverd.

Kijk voor alle foto's op AutoWeek.nl