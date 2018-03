Porsche presenteert elektrische Mission E Cross Turismo

Het 4,95 meter lange model borduurt voort op de in 2015 gelanceerde Mission E en deelt zijn techniek met deze elektrische sportwagen.

De E Cross Turismo is voorzien van twee elektromotoren die samen 600 pk leveren. Daarmee accelereert de nieuwkomer in minder dan 3,5 tellen naar een snelheid van 100 kilometer per uur.

In minder dan 12 seconden moet de 200 kilometer per uur al zijn bereikt. Volgens Porsche is de auto in staat om meerdere keren dergelijke sprintjes af te leggen zonder dat daarbij de prestaties verminderen.

De auto moet meer dan 500 kilometer ver kunnen rijden op een acculading. Na vijftien minuten laden moet er weer zo'n 400 kilometer kunnen worden gereden.

Porsche Torque Vectoring verdeelt het vermogen over alle vier de wielen en Porsche Dynamic Chassis Control moet samen met adaptieve luchtvering onder alle omstandigheden voor een juiste afstelling van het onderstel zorgen.

Porsche noemt dit studiemodel een Porsche van de nabije toekomst, waardoor een uiteindelijke marktintroductie een kwestie van tijd lijkt.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl