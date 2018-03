Audi toont E-Tron prototype

De getoonde E-tron is nog bestickerd maar de contouren van het model zijn desalniettemin goed zichtbaar.

Audi zal tot aan de lancering van het model 250 testexemplaren bouwen. De productiemodellen zullen in Brussel van de band rollen.

De Audi E-Tron is een van de drie volledig elektrische modellen die Audi in 2020 in het aanbod wil hebben. Het tweede model wordt de E-Tron Sportback. Over de derde variant is nog weinig bekend.

Audi wil over zes jaar 20 volledig en deels-elektrische auto's aanbieden.

