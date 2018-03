Jaguar lanceert eerste volledig elektrische model I-Pace

De volledig elektrische Jaguar is uitgerust met een 90 kWh groot accupakket dat met een snellader in 40 minuten tot 80 procent bij te laden is. Met een 7 kW lader aan huis neemt het bijladen ongeveer 10 uur in beslag.

De I-Pace wordt aangedreven door een tweetal elektromotoren, die respectievelijk de voor- en achteras aandrijven. De motoren hebben een gecombineerd vermogen van 400 pk. Hierdoor sprint de auto in 4,8 seconden naar 100 kilometer per uur.

De actieradius van de nieuwe Jaguar I-Pace, die uitkomt op 480 kilometer, is getest via de Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure. Deze methode geeft een meer realistische afspiegeling van het bereik of verbruik van een voertuig geeft.

Op basis van de oude en minder nauwkeurige New European Driving Cycle-methode komt de I-Pace zo'n 543 kilometer ver.

Meer ruimte

Doordat het accupakket in de bodem is verwerkt en een tranmissietunnel ontbreekt, blijft er meer ruimte voor inzittenden en bagage over. Zo hebben passagiers achterin onder andere meer beenruimte.

De bagageruimte heeft een inhoud van 656 liter. Met de achterbank neergeklapt kan er tot 1.453 liter mee.

Technologie

Het dashboard valt op door digitale schermen voor klimaatbeheersing en infotainment. Met de zogeheten Smart Settings-technologie kunnen door de bestuurder gekozen instellingen onthouden worden.

Het navigatiesysteem kan daarnaast reageren op topografische gegevens en informatie over de rijstijl van de bestuurder, om zo de actieradius zo realistisch mogelijk te bepalen.

De Jaguar I-Pace is per direct te koop vanaf 80.330 euro.