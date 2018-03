Productiemijlpaal voor Honda in de Verenigde Staten

In de Marysville Auto Plant in de Amerikaanse staat Ohio startte Honda in 1982 met de productie van de Accord.

In diezelfde fabriek is nu, ongeveer 36 jaar na dato, het jubileumexemplaar van de band gelopen. De 25 miljoenste Honda was er opnieuw een van het type Accord.

Honda heeft inmiddels vijf productie centra in de Verenigde Staten, gelegen in de staten Ohio, Alabama en Georgia. Daar produceren Honda en diens in 1986 opgerichte luxedivisie Acura nu 12 modellen.

Door de jaren heen investeerde Honda 14 miljard dollar in zijn Amerikaanse productiefaciliteiten. Anno 2018 werken er meer dan 20.000 mensen in de fabrieken.

In 2017 eindigde Honda met drie modellen in de Amerikaanse verkoop top-10. De Accord eindigde het jaar met 322.655 stuks op plek negen.

Van de Civic werden 377.286 exemplaren afgeleverd, goed voor plek acht, terwijl de CR-V met 377.895 leveringen op de zevende plaats uit kwam.

Vorig jaar bouwde de fabrikant 1,2 miljoen auto's in de Verenigde Staten.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl