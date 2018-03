Jeep-modellen aangepakt voor Europees debuut

Door Jeep is vooral geïnvesteerd in het infotainment-systeem en daarmee functionaliteit van de Renegade. Binnenin zien we een nieuwe versie van het Uconnect-systeem.

Een 5,0-, 7,0- of 8,4-inch beeldscherm geeft de bestuurders en passagiers toegang tot de navigatie en entertainment. Het systeem krijgt een plek in de hertkende middenconsole.

Amerikanen

De Wrangler krijgt voor Europa naast een 3.6 V6 en een viercilinder 2.0 benzinemotor met turbo nu ook de beschikking over een 2,2-liter dieselmotor. De krachtbron is te combineren met een achttrapsautomaat.

Behalve die nieuwe aandrijflijn zijn de verschillen tussen de Europese en de Amerikaanse Wrangler minimaal. Een andere kilometerteller en kleine aanpassingen aan de verlichting vallen het meest op.

Het front van de gewijzigde Jeep Cherokee is voortaan voorzien van conventionele koplampunits. De achterzijde werd opnieuw ingedeeld, waarbij de kentekenplaat nu hoger op de klep gemonteerd wordt.

Verder meldt Jeep dat het een Europese versie van de Grand Cherokee Trackhawk gereed heeft. Het model wordt aangedreven door een 6,2-liter V8 met 700 pk.

De SUV accelereert in minder dan 3,7 seconden naar de 100 kilometer per uur en loopt door tot 289 kilometer per uur. De Nederlandse prijs is vastgesteld op 238.707 euro.

