Nieuwe uitvoeringen Alfa Romeo Giulia en Stelvio

De NRING-edities, waarbij de afkorting staat voor 'Nürburgring Editions', zijn gebouwd om Alfa Romeo's Nürburgring-records te vieren.

De Stelvio behaalde een rondetijd van 7 minuten en 51,7 seconden. Daarmee is het model op dit circuit de snelste SUV in zijn segment.

De Giulia is met een rondetijd van 7 minuten en 32 seconden de snelste straat-legale vierdeurs sedan op de 'Ring.'

Alfa Romeo gaat van zowel de Giula NRING als de Stelvio NRING 108 exemplaren produceren. Op het dashboard prijkt een uit koolstofvezel opgetrokken inzetstukje met het serienummer. De auto's worden uitgevoerd met een Circuito Grey-aankleding.

De gelimiteerde uitvoeringen krijgen standaard carbon-keramische remmen, Sparco-racestoelen, een aangepaste keuzeknop voor de automaat, adaptieve cruisecontrol en een Harman Kardon-audiosysteem mee.

Een met leer en Alcantara bekleed stuurwiel, eveneens afgewerkt met koolstofvezel, is ook standaard. Koolstofvezel is eveneens verwerkt in de zijspiegelkappen, op het logo op de neus en in de inzetstukken in de sideskirts.

Een andere nieuwe uitvoering van de Giulia is de Veloce Ti, die een andere uitrusting meekrijgt ten opzichte van de gewone Veloce-uitvoering.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl