Fiat en Abarth presenteren nieuwe 124 Spider-versies

De Fiat 124 Spider S-Design kenmerkt zich onder andere door gepolijste details, waaronder de rollbar, de lichtmetalen 17-inch wielen en speciale badges.

Het S-Design-pakket is enkel leverbaar voor een Spider met de 140 pk sterke 1,4-liter turbomotor. Hiermee haalt de Fiat een topsnelheid van 215 kilometer per uur. De sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 kilometer per uur in 7,5 seconden.

Naast de 124 Spider worden ook de Tipo en 500x S-Design in Zwitserland aan het publiek getoond. Deze modellen kenmerken zich vooral door zwarte accenten aan de buitenkant van de koets.

Abarth

Abarth, het sportieve merk van Fiat, presenteert in Genève de Abarth 124 GT. Nieuw bij deze versie is een lichtgewicht hardtop, die los geleverd wordt. Het is de enige op de markt die optioneel geheel van koolstofvezel vervaardigd kan worden.

Verder kenmerkt de GT zich door 17-inch wielen die drie kilo lichter zijn dan normale exemplaren.

De Abarth 124 GT is uitgerust met een 170 pk sterke 1,4-liter viercilinder-turbomotor. Hiermee accelereert de auto in 6,8 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 232 kilometer per uur.

De Nederlandse importeur laat later dit jaar weten of de Abarth 124 GT ook in Nederland wordt aangeboden.

