Speciale McLaren Senna gepresenteerd op Autosalon Gèneve

De McLaren Senna Carbon Theme, zoals de auto voluit heet, is een van de vijf modellen die de afdeling momenteel in ontwikkeling heeft. De speciale Senna valt op door het vele zichtbare en in hoogglans afgewerkte koolstofvezel.

Het vervaardigen van de carrosserie van de Senna, bestaande uit 67 componenten, neemt 1.000 manuur in beslag. Het aanbrengen van de gele accenten nog eens 250 uur. Het produceren van de standaard auto kost 300 man uur.

Vanwege de extra tijd die in de bouw van de McLaren Senna Carbon Theme is gestoken, rekent de fabrikant een meerprijs van 300.000 pond, omgerekend 339.000 euro. Dit komt bovenop de basisprijs van 750.000 pond. In Nederland ligt dit bedrag op zo’n 1 miljoen euro.

De remklauwen zijn in groen uitgevoerd, terwijl de centrale wielnaven aan de rechterkant van de Senna een blauwe kleur hebben gekregen (links zijn ze rood). De wielen zelf, eveneens vervaardigd uit koolstofvezel, zijn met 7,5 kilo per stuk 10 procent lichter dan de standaard exemplaren.

De combinatie van geel, groen en blauw is overigens niet zonder reden gekozen. Ze verwijzen naar de kleurstelling van de helm van in de 1994 verongelukte Formule 1-legende Ayrton Senna, de naamgever van de auto.

De Autosalon in Gèneve vindt plaats van 8 tot en met 18 maart.