Sterkere Mercedes-Benz X-Klasse in aantocht

Het betreft de X 350d, voorzien van een 3,0-liter grote V6-dieselmotor. De krachtbron is goed voor 258 pk en 550 Nm aan trekkracht.

Met de nieuwe dieselmotor accelereert de X-Klasse in 7,9 seconden naar de 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 205 kilometer per uur.

De X 350d krijgt standaard permanente vierwielaandrijving en een 7G-Tronic Plus-transmissie mee.

Deze topversie beschikt daarnaast over Dynamic Select, een systeem waarmee het karakter van de auto in te stellen valt in de modi Comfort, Eco, Sport, Manual en Offtoad.

In Manual-modus kan er, zoals de aanduiding doet vermoeden, via schakelflippers geschakeld worden.

De bodemspeling van de 5,34 meter lange X-klasse bedraagt 20,2 centimeter. Wie het wenst, kan tegen meerprijs een met 2 centimeter verhoogd onderstel krijgen.

