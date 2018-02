Audi presenteert nieuwe A6

De nieuwe A6 is iets groter dan zijn voorganger en meet nu 4,94 meter in de lengte, 1,89 meter in de breedte en 1,46 meter in de hoogte. Tussen de wielen zit een afstand van 2,92 meter.

Direct na zijn introductie is de A6 beschikbaar met een 340 pk sterke 3.0 TFSI V6 benzinemotor en een 286 pk en sterke 3.0 TDI dieselkrachtbron, tevens een zescilinder.

Met de benzinemotor sprint de A6 in 5,1 seconden naar een snelheid van 100 kilometer per uur. Het versnellen stopt bij 250 kilometer per uur.

Vierwielbesturing is aanwezig en schakelen geschiedt middels een zeventrapsautomaat. Later volgen uiteraard nog andere benzine- en dieselversies.

Tevens kunnen we S6 en RS6-uitvoeringen verwachten. Die laatste verschijnt waarschijnlijk weer alleen als nog te onthullen Avant-versie.

Interieur

Net als de genoemde Audi A7 en A8 komt ook de A6 over een volledig nieuwe aansturing van de navigatie te beschikken.

Dat heeft tot gevolg dat ook hier de bekende draaiknop plaats maakt voor aanraakschermen. Een digitaal instrumentarium is eveneens leverbaar.

Wie liever niet aan het scherm zit, kan zaken als infotainment en klimaatregeling ook middels het stuur bedienen.

Het bovenste scherm is voorbehouden aan de infotainment, terwijl via het scherm eronder zaken als airconditioning worden geregeld.

Nieuwe technologie

De nieuwe A6 krijgt de beschikking over Parking Pilot en Garage Pilot. Hiermee kan de auto zelf in en uit een parkeerplaats of -garage rijden. Je hoeft er dus niet voor in de auto te zitten, want middels een app op de smartphone laat de Audi zich besturen.

Ook krijgt A6 voor het eerst Mild Hybrid-techniek aan boord, bestaande uit een stargenerator die is gekoppeld aan een batterij. Volgens Audi kan dankzij deze ondersteuning een brandstofbesparing van maximaal 0,7 liter per 100 kilometer gerealiseerd worden.

