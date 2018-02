Hyundai lanceert volledig elektrische Kona

De genoemde reikwijdte geldt voor de 204 pk sterke Kona. Deze versie is voorzien van een accupakket met en capaciteit van 64 kWh.

Mede dankzij de direct beschikbare trekkracht van 395 Nm accelereert het model in 7,6 seconden naar de 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 167 kilometer per uur.

Er komt ook een versie met een elektromotor van 135 pk. Laatstgenoemde uitvoering heeft een accucapaciteit van 39,2 kWh. De volledig elektrische actieradius van dit model is volgens Hyundai zo'n 300 kilometer.

De topsnelheid van de 135 sterke Kona is gelijk aan die van de versie met het grotere accupakket, maar voor de sprint naar 100 kilometer per uur is 9,3 seconden nodig.

Aan de snellader kan de Kona in 54 minuten tot ongeveer 80 procent bijgeladen worden. Bij gebruik van het stopcontact geldt een laaddtijd van 9 uur en 40 minuten voor de 64 kWh-versie van het model, terwijl de 39,2 kWh-variant in 6 uur en 10 minuten bijgeladen kan worden.

Ander uiterlijk

De volledig elektrische Kona is te herkennen aan een dichte grille en een andere voorbumper. Ook de achterbumper is anders ingedeeld. Het interieur is voorzien van een gewijzigde middenconsole en een nieuw head-up display.

Smart Cruise Control met Stop & Go, Forward Collision-Avoidance Assist met voetgangersdetectie, Lane Follow Assist, dodehoekdetectie, Rear Cross-Traffic Collision Warning, vermoeidheidsherkenning en een grootlichtassistent behoren tot de standaard veiligheidsuitrusting.

Andere zaken die Hyundai standaard monteert zijn elektrisch verstelbare voorstoelen met ventilatie en -verwarming, een inductielader voor telefoons en een acht luidsprekers tellend audiosysteem van Krell.

