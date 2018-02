Volkswagen komt over twee jaar met open T-Roc

Op basis van de afbeelding lijkt de open T-Roc een tweedeursmodel te worden. Behoudens productlanceringen van merken is Volkswagen over twee jaar de derde fabrikant met een volledig open SUV in zijn aanbod.

Nissan was de eerste met de hier niet leverbare Murano Crosscabriolet en Land Rover volgde met de Range Rover Evoque Convertible

Volkswagen meldt in de berichtgeving rondom de open T-Roc dat die auto "de enige cabriolet binnen de Volkswagen line-up" zal zijn. Dit betekent dat de Beetle Cabrio zal worden geschrapt. De Golf Cabriolet was al niet meer leverbaar.

De T-Roc cabriolet zal worden gebouwd in de voormalige fabriek van carrosseriebouwer Karmann in Osnabrück, die ook verantwoordelijk was voor onder meer de open versies van de Golf. Daar kunnen jaarlijks tot 20.000 open T-Roc-modellen van de band rollen.

