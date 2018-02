Seat Leon Cupra R ST gelanceerd

Die keuze is ongetwijfeld gemaakt omdat de reguliere Leon Cupra R, die vorig jaar in Frankfurt werd gepresenteerd, ook nog het Seat-label draagt.

De Cupra R ST is uiteraard in dezelfde stijl aangepakt als de hatchback-versie en kent dus ook veel bronskleurige accenten. Opvallend is de afwezigheid van de spatbordverbreders waar de reguliere Cupra R zich mee onderscheidt.

Als ST beschikt de Leon Cupra altijd over vierwielaandrijving en dat is in het geval van deze R niet anders.

Ook de automatische DSG-bak is altijd aanwezig, wat weer betekent dat de auto 300 pk levert. De handgeschakelde versie van de Cupra R hatchback levert 10 pk meer.

De Cupra R ST is op de Autosalon van Genève volgende maand te zien en moet aan het eind van het jaar leverbaar zijn. Hoeveel exemplaren er worden gebouwd, is nog niet duidelijk. Bij de hatchback werd de productie beperkt tot 799 stuks.

