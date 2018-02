Toyota wijzigt uiterlijk van Aygo

Toyota's huidige Aygo, in de basis dezelfde auto als de Citroën C1 en Peugeot 108, kenmerkt zich door zijn X-design, een designtaal met haaks op elkaar staande lijnen.

Die ontwerpstijl blijft behouden, maar nu met een vernieuwde bumper en andere koplampunits. Daar is nu dagrijverlichting in verwerkt. Aan de achterzijde zijn eveneens nieuwe lichtunits geplaatst, nu uitgerust met led-techniek.

Elke Aygo-uitvoering krijgt voortaan een eigen set lichtmetalen wielen met een versie-specifiek ontwerp en ook het interieur is per variant uitvoering anders aangekleed.

Aan de voorkant onderscheiden de diverse Aygo-versies zich opnieuw van elkaar, waarbij het verschil vooral zit in de kleurstelling.

Ook vanbinnen is de Aygo aangepakt. Toyota monteert een vernieuwd instrumentarium met andere meters. Ook zijn voor het interieur nieuwe kleurcombinaties te kiezen.

Techniek

De 1.0 VVT-i benzinemotor levert nu 72 pk en 93 Nm aan trekkracht. Daarmee is hij krachtiger dan de 69 pk en 95 Nm sterke variant die voorheen in de Aygo lag.

Met de update accelereert de auto in 13,8 seconden naar de 100 kilometer per uur. De topsnelheid blijft met 160 kilometer per uur gelijk.

De basis-Aygo wordt geleverd in de Eco-uitvoering, een versie met aerodynamische delen waardoor de stroomlijn van de auto verbeterd wordt.

Daarbij staat de Eco op banden met een lage rolweerstand én beschikt hij over een start-stopsysteem. De vierde en vijfde versnelling hebben langere overbrengingsverhoudingen.

Stuurgedrag

Toyota heeft direct van de facelift gebruikgemaakt om de rijeigenschappen te verbeteren. De wielophanging is aangepast en de stuurinrichting is opnieuw gekalibreerd. Het stuurgedrag zou nu preciezer moeten zijn. Tevens moet de Aygo stiller zijn dan voorheen.

De vernieuwde Aygo is voortaan ook leverbaar in Magenta en New Blue. De optielijst wordt verder uitgebreid met nieuwe stoelbekleding en andere 15-inch lichtmetalen wielen, exemplaren waarvan de afwerking per Aygo-uitvoering verschilt.

Toyota Safety Sense, dat Lane Departure Alert en het Pre-collision System omvat, is standaard op de topuitvoering.

