Ateca gelanceerd als eerste Cupra-model

De Cupra Ateca wordt aangedreven door een 300 pk sterke 2,0-liter TSI-motor. De krachtbron is gekoppeld aan een zeventraps DSG-transmissie en vierwielaandrijving.

Het 4-Drive-systeem is in de standen Normal, Sport, Individual, Snow, Off-Road én in de modus Cupra te zetten. In laatstgenoemde stand klinkt de krachtbron rauwer en het wordt adaptieve onderstel op scherp gezet.

De Ateca accelereert in 5,4 seconden naar de 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 245 kilometer per uur.

Uiterlijk

De Cupra Ateca onderscheidt zich van de Seat Ateca door een honingraatgrille waarin het nieuwe Cupra-logo is verwerkt. In de onderste grille is de merknaam, die voorheen werd gebruikt als typeaanduiding voor de sportieve modellen Seat, eveneens te zien.

Zaken als de dakrails, achterspoiler, raamomlijstingen, grille en diffuser zijn in glanzend zwart uitgevoerd. Dat geldt ook voor de remklauwen. Onderaan de achterzijde mondt het uitlaatsysteem uit in vier eindstukken, twee aan weerszijden.

De auto is leverbaar in de kleuren Energy Blue, Velvet Red, Brilliant Silver, Rodium Grey, Magic Black en Nevada White. Daarnaast krijgt het model 19-inch lichtmetalen wielen mee.

De uitrusting van de Cupra Ateca omvat onder andere Keyless entry, een inductielader voor smartphones, een 360-graden-camera, een 8-inch touchscreen en een digitaal instrumentarium.

Op de optielijst zet Cupra zaken als speciale sportstoelen, remmen van Brembo en carbon-pakketten voor het exterieur en interieur.

