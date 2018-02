Voorbereid de weg op na nachtvorst: Start je de motor wel of niet?

Hoewel een hoop mensen bij thuiskomst in ieder geval de voorruit van de auto bedekken met een scherm, is krabben de volgende ochtend onvermijdelijk. De eerste kwestie die dan opkomt is: Start je de motor wel of niet?

Het verhaal mag inmiddels bekend zijn. Het stationair laten draaien van de motor is niet goed voor de interne delen van het blok, omdat de motor bij een stationair toerental een rijker brandstof-mengsel verbruikt dan onderweg. Dit kan onder meer tot gevolg hebben dat er aanslag op de gasklep ontstaat. Daarbij is het verbruik tevens hoger en de uitstoot schadelijker.

Bovendien genereert de draaiende motor bij stilstand minder warmte dan tijdens het rijden, dus zo snel warmt het interieur tijdens het krabben met een stationair lopende motor ook weer niet op.

De snellere en eenvoudigere optie is het gebruik van ruitontdooier, een warm washandje of wat lauw water (bijvoorbeeld in een gieter). Bij (te) heet water loop je door het grote temperatuur verschil het risico op barsten.

Ook kun je een mix van water en ontsmettingsalcohol prepareren. Het goedje is bij veel online drogisterijen te krijgen. Bij een verhouding van een derde water en twee derde ontsmettingsalcohol is het middel het effectiefst.

Rubbers

Naast het bedekken van de voorruit is het invetten van de deurrubbers ook een goede voorzorgsmaatregel. Dit verminderd het risico op scheuren bij het openen van het portier de volgende ochtend.

Een andere tip is aandrukken van de deur voordat je deze opent. Hierdoor breken de mogelijke ophopingen van ijs. Tot slot is de genoemde gieter met lauw water ook voor vastgevroren rubbers een goede oplossing. Deze zal je dan wel weer goed moeten drogen op een koude dag, anders zit je niet veel later met hetzelfde probleem. Voor het invetten volstaat vaseline of siliconenspray, talkpoeder en glycerine zijn ook effectief.

Het zal dit weekend vermoedelijk niet zo ver komen, maar het kan voorkomen dat ook de sloten van de auto bevriezen. Hiervoor is speciale slotdooier te koop. In tegenstelling tot bij de ruiten kan warm water of een föhn voor sloten wel uitkomst bieden.

Eenmaal achter het stuur is het aan te raden de handrem extra aan te trekken alvorens deze naar beneden te doen. Op deze manier breekt de mogelijke ijsafzetting op de kabel. Een elektronische handrem kan doorgaans uitgeschakeld worden voordat het gaat vriezen. Raadpleeg daarvoor het instructieboekje.

Warm interieur

Een minder voor de hand liggend hulpmiddel is de zogenaamde standkachel, ook wel parkeerkachel of motorvoorverwarmer genoemd. Dit inbouwapparaat is voorzien van een kleine verbrandingskamer waar een mengsel van lucht en brandstof, afkomstig uit de tank van het voertuig, ontstoken wordt.

Op die manier wordt de koelvloeistof verwarmd, en die warmte komt vervolgens via de warmtewisselaar en de uitstroomopeningen in het interieur. De opgewarmde koelvloeistof loopt verder naar de motor, om zo ook deze op temperatuur te brengen. Het eindstation is de standkachel, waarna de vloeistof opnieuw rondgaat.

Het hele proces neemt zo’n half uur in beslag. Om die reden is het systeem programmeerbaar en op afstand bedienbaar. Ook kan er gekozen worden om alleen het interieur te verwarmen en zo tijd te besparen.

Het brandstofverbruik wordt volgens de fabrikanten van dergelijke systemen gecompenseerd door het lagere verbruik van het voertuig tijdens de eerste kilometer ten opzichte van een auto die een 'koude start' heeft gemaakt. Ook het probleem van een hogere en schadelijkere uitstoot wordt op deze manier voorkomen.

Voor mensen met een oprit of parkeerplaats voor de deur kan een standkachel met een 230 Volt-stekker uitkomst bieden. Je hebt dan vaak wel een verlengsnoer nodig.

Als krabben überhaupt geen probleem is en alleen het koude interieur voor irritatie zorgt, zijn er ventilatorkachels met een 12 Volt-aansluiting te koop. Hiermee wordt het bovendien eenvoudiger om de ruiten te ontwasemen.

Condens

Ook het gebruik van de airco helpt daarbij, aangezien de lucht die eerst door de airconditioning is geleid droger is. Tot slot komen hier de oude zakjes silicagel mogelijk van pas. Als er nog enkele in oude schoenendozen of jaszakken zitten, leg deze dan op het dashboard van de auto. Kattenbakvulling helpt overigens ook.

Bij gebruik van een ventilatorkachel, de airconditioning en andere voorzieningen is het van belang te controleren dat de accu van de auto nog goed is. Accu’s kunnen slecht tegen kou. Het aanzetten van een veelvoud aan stroomverbruikers direct bij het wegrijden is niet bevorderlijk voor de levensduur van de accu.



Kom je tijdens de regen thuis, zorg dan dat de ruitenwissers uitgeschakeld zijn bij het afzetten van de motor. Als je ’s ochtends de motor start en de wissers zitten nog vastgevroren dan beschadig je niet alleen de wisserbladen maar ook de ruitenwissermotor.