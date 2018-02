Nieuwe Hyundai Santa Fe alleen met dieselmotor

Het instapmodel wordt aangedreven door een 2,0-liter dieselmotor. Afhankelijk van de uitvoering levert deze krachtbron 150 of 182 pk. Daarnaast levert Hyundai een 2,2-liter motor met 197 pk.

Alle motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een achttraps automaat, waarbij laatstgenoemde bij de 2,0-litermotor automatisch resulteert in vierwielaandrijving.

De 2.2 is er ook met automaat en voorwielaandrijving, terwijl handgeschakelde versies altijd kunnen worden gecombineerd met voorwielaandrijving.

Met de sterkste dieselmotor moet de Santa Fe in 9,7 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur kunnen accelereren. De topsnelheid ligt op 205 kilometer per uur.

De 182 pk-variant, die in 10 seconden naar de 100 kilometer per uur accelereert, houdt het bij 201 kilometer per uur voor gezien. Van de basismotor zijn nog geen specificaties bekendgemaakt.

