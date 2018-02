Nieuwe Peugeot 508 nu officieel gelanceerd

Waar de vorige 508 als een typische sedan of stationwagon in de markt werd gezet, noemt Peugeot deze nieuwe 508 een vijfdeurscoupé.

De auto beschikt namelijk niet alleen over een sterk aflopende daklijn, maar ook over stijlloze portieren. Peugeot zegt dan ook nadrukkelijk de Audi A5 Sportback als belangrijkste concurrent voor zijn nieuwkomer te zien.

De hoofdruimte moet zowel voor- als achterin vergelijkbaar zijn met die in de al genoemde Audi. In de breedte heeft de Peugeot echter 5 centimeter extra interieurruimte te bieden.

Afmetingen

Met zijn lengte van 4,75 meter is de nieuwe 508 kleiner dan zijn voorganger. De auto is acht centimeter korter dan de vorige 508 en zelfs de wielbasis neemt af, zij het met slechts 2,4 centimeter.

Zijn kleinere afmetingen hebben een positief effect op de draaicirkel. Die is met 10,8 meter 1,5 meter korter dan bij de vorige 508.

De overhangen aan zowel voor als achterzijde zijn kort gehouden om de sportiviteit van het model te benadrukken. Daarbij is de nieuwe 508 is slechts 1,4 meter hoog, of wel 6 centimeter lager dan voorheen.

De enige dimensie waarin de auto groeit, is de breedte. Met 1,84 meter is de Fransman namelijk 2 centimeter breder dan zijn voorganger.

De 508 is over de gehele linie gemiddeld 70 kilo lichter dan voorheen. De lichtste variant is de 130 pk sterke 1.5 BlueHDi, die 1.415 kilo weegt.

Ook de bagageruimte, waar je via een elektrische achterklep toegang tot krijgt, is met 487 liter kleiner dan die van de vorige 508 (515 liter). Met de achterbank plat kan er tot aan het dak echter 1.537 liter aan spullen worden vervoerd.

Digitaal

In het interieur vinden we de i-Cockpit, met het kenmerkende hooggeplaatste instrumentenpaneel. Net als in de 3008 en 5008 is het instrumentenpaneel is volledig digitaal.

Peugeot rust de auto optioneel uit met een 10-inch touchscreen en een 12,3-inch head-up display. Wie het wenst, kan de 508 uitrusten met een glazen panoramadak dat ook te openen is. Optioneel levert Peugeot een inductielader.

Motoren

Op de motorenlijst staat een in twee versies leverbare 1.6 PureTech-benzinemotor. De eerste is een 180 pk sterke variant, de tweede staat daar met 225 pk boven. Beide blokken zijn gekoppeld aan een achttrapsautomaat.

De 225 pk-variant is voorbehouden aan de GT-uitvoering. De GT sprint, afhankelijk van de gekozen rijmodus, in 7,3 of 8,1 tellen naar een snelheid van 100 kilometer per uur.

Die GT-versie beschikt, net als alle benzineversies overigens standaard over elektronisch geregelde demping. Voor de 2.0-diesels is dit systeem optioneel. Naast een volwaardige GT-versie komt Peugeot ook met een GT Line-uitvoering.

Op de internationale diesellijst staat verder een 130 pk sterke 1.5 BlueHDi, die met een handgeschakelde zesbak of met een achtrapsautomaat te krijgen is.

Daarboven staan een 160 pk en een 180 pk sterke 2.0 BlueHDi, die beiden 400 Nm aan koppel leveren. Die laatste twee zijn altijd gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Vanaf het najaar van volgend jaar is de nieuwe 508 ook leverbaar met een plug-in hybride aandrijflijn.

Veiligheid

Peugeot voorzien de nieuwe 508 van een groot aantal veiligheidssystemen. De auto heeft niet alleen Night Vision, maar ook Active Safety Brake, Forward Collision Alert, Active Lane Departure Warning, vermoeidheidsherkenning, een grootlichtassistent, verkeersbordherkenning, adaptieve cruisecontrol en Lane Positioning Assist. Tevens zijn Full Park Assist en een 360-gradencamera op de leveringslijst te vinden.

