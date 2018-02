Volvo lanceert nieuwe V60

Als basis voor de nieuwe V60 dient het modulaire SPA-platform, wat voor Scalable Product Architecture staat. Het is dezelfde basis die schuilgaat onder de XC60 en de 90-reeks (de 40-reeks staat op het CMA-platform, Compact Modular Architecture).

Dankzij het modulaire platform kon er meer beenruimte voor- en achterin gecreëerd worden. De bagageruimte groeide bovendien van 430 naar 529 liter.

De standaarduitrusting omvat zaken als ledverlichting rondom, inclusief de koplampen, dual-zone klimaatregeling, elektrisch bedienbare achterklep, 16-inch lichtmetalen wielen en een 9-inch touchscreen met Sensus Connect-infotainment.

Ook aan veiligheid is gedacht. Het City Safety-systeem met Autobrake is standaard op elke V60 en herkent fietsers, voetgangers en grote dieren, ook in het donker.

Een wereldprimeur is volgens Volvo dat het systeem ook automatisch remt om de impact bij frontale botsingen te reduceren. De Pilot Assist rijhulp is optioneel en heeft een upgrade gekregen, waarmee het beter presteert in bochten.

Motoren

Vooralsnog bestaat het motorenpalet uit vier krachtbronnen, twee benzines, twee diesels. Daarnaast wordt de V60 leverbaar als plug-in hybride.

De T5 levert 250 pk en heeft standaard de sequentiële achttraps Geartronic-automaat. De T6 met 310 pk heeft die automaat in combinatie met AWD.

De D3 is met 150 pk de meest bescheiden diesel en is standaard handgeschakeld en voorwielaangedreven. Dat geldt ook voor de D4 met 190 pk. De automatische Geartronic-versnellingsbak is op de diesels een optie die 2.000 euro kost.

De T8 AWD Twin Engine met 390 pk is tot volgend jaar de enige plug-in hybride, maar krijgt daarna gezelschap van de nieuwe T6 Twin Engine met 340 pk.

De prijzen beginnen bij 43.995 euro. Voor dat bedrag krijg je een T5 Geartronic Momentum of een D3. De nieuwe Volvo V60 staat vanaf komende zomer in de showroom.

