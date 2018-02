Porsche presenteert 911 voor puristen

De 911 GT3 RS is de overtreffende trap van de GT3. Waar die laatste 500 pk uit de 4,0-liter zescilinder haalt, is diezelfde atmosferische boxermotor in de 911 GT3 RS goed voor 520 pk.

Schakelen geschiedt in alle gevallen door middel van een zeventraps PDK-transmissie. Een sprint vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur is in 3,2 tellen achter de rug. De topsnelheid ligt op 312 kilometer per uur.

Vanbuiten is de 911 GT3 RS te herkennen aan de vaste achterspoiler. Porsche monteert uit koolstofvezel vervaardigde kuipstoelen in het interieur.

Gewichtsbesparing wordt verder gerealiseerd door speciale deurpanelen, exemplaren waarbij netjes dienen als opbergruimte en waarbij het openen en sluiten van de deur door middel van een treklus gebeurd.

De voorklep is lichter dan ooit en Porsche past daarnaast minder isolatiemateriaal toe om het gewicht terug te brengen.

Net als bij de 911 GT2 en bij de reguliere GT3 is de 911 GT3 RS zonder meerprijs leverbaar met het Clubsport Pakket. Hiermee krijgt de 911 de beschikking over een rolkooi, een brandblusser, zespuntsgordels en voorbereiding voor een hoofdstroomschakelaar.

Dan is er het Weissach Pakket, waarbij de 911 GT3 RS over nog meer koolstofvezel komt te beschikken. Het materiaal wordt toegepast in het onderstel en in zowel het interieur als op het exterieur. Met dit pakket weegt de 911 GT3 RS 1.430 kilo.

